Самара, 17 января, 2017, 10:29 — ИА Регнум. «Все эти маневры чиновников правительства РФ, которые проходят под видом так называемой оптимизации при всей красивой обертке имеют одну суть — уменьшение финансирования социальных статей расходов. Поэтому относиться к этому нужно, как к определенной ревизии социального государства и отчасти даже майских указов президента». Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Социолог самарского «Фонда социальных исследований» Владимир Звоновский, комментируя ИА REGNUM планы Минфина РФ, сообщил: «Движение — это жизнь, стояние на месте — смерть. Чиновники правительства РФ должны изображать какое-то движение, вот они и изображают. Сказать, что это существенно изменит, например, качество здравоохранения, нельзя, это никак не повлияет. Думаю, это экономия бюджета, который становится все меньше и меньше».

По словам Владимира Звоновского, в Самарском регионе, «уже имеет место быть сокращение, в том числе бюджетных организаций, начиная с высшей школы».

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предлагает новый критерий назначения пенсии — по нуждаемости. «Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…», — сказал глава Минфина Антон Силуанов на Гайдаровском форуме 13 января.

Такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование, указал министр, отметив, что получение качественных медицинских услуг для пенсионеров важнее, чем прибавка к пенсии. Такое новшество Силуанов назвал «маневром внутри бюджета». «Такая стратегия позволит нам совершить маневр внутри бюджета: больше средств направлять в здравоохранение, потому что пенсионерам более важно получать качественные услуги в здравоохранении, может быть даже важнее, нежели небольшую прибавку к пенсии», — указал он.

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