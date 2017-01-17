Пекин, 17 января, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Согласно последний данным, опубликованным Министерством коммерции КНР, объем прямых китайских инвестиций в нефинансовый сектор в 2016 г. увеличился на 44,1% и составил $170,11 млрд, при этом $14.53 млрд были инвестированы в проекты, связанные с инициативой «Нового Шелкового пути».

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В докладе подчеркивается, что, поскольку Китай в настоящее время переживает бум модернизации промышленности, инвестиционные категории китайских компаний были значительно расширены на зарубежных рынках, пишет «Чжунго синьвэнь».

В общей сложности в 2016 г. китайские компании провели 742 слияний и поглощений в 18 отраслях в 73 странах и регионах мира. Профессор Университета международного бизнеса и экономики КНР Чжао Чжэн отметил, что текущие тенденции останутся на прежнем уровне.

«Правительство должно ужесточить надзор за незаконной инвестиционной деятельностью. Благодаря этому темпы восстановления как китайской, так и мировой экономики могут многократно возрасти», — прокомментировал доклад Министерства коммерции профессор Чжао.

Как отмечают экономические эксперты, инвестиционные показатели КНР заметно превысили все прогнозы, даже официального Пекина, который в марте заявлял о том, что прямые инвестиции за рубеж в 2016 г. не превысят отметку в $130 млрд. Вероятнее всего, рост объема инвестиций произошел на фоне нестабильности на валютных рынках, с которой столкнулся Китай в последние месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно статистике, опубликованной Министерством коммерции КНР в декабре 2016 г., за первые 11 месяцев предыдущего года объем прямых китайских инвестиций увеличился на 55,3% и составил 1,07 трлн юаней.