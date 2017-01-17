Нижний Тагил, Свердловская область, 17 января, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В Свердловской области НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) предоставлены государственные гарантии в объеме 25,7 миллиардов рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия в Нижнем Тагиле, а также по кредитам дочерних предприятий — ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации корреспонденту ИА REGNUM.

ThomasWolter Локомотив

В пресс-службе УВЗ уточнили, что процесс согласования предоставления государственных гарантий длился около восьми месяцев. Госгарантии представлены, в том числе и для обеспечения обязательств корпорации по кредитам АО «Газпромбанк» и АО «Альфа-Банк». Ранее УВЗ привлекал средства для обеспечения основной производственной деятельности на предприятиях корпорации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году «Альфа-Банк» намеревался инициировать процедуру банкротства УВЗ. В кредитном учреждении указывали на долги «дочек» нижнетагильского предприятия и требовали досрочных выполнений обязательств. Однако впоследствии корпорация представила банку приемлемые условия погашения задолженности, и стороны пошли на мировую.

Читайте также: «Уралвагонзавод» и «Альфа-банк» пошли на мировую

Отметим, что, несмотря на экономические проблемы УВЗ, связанные с долгами «дочек» и снижением заказов на строительство вагонов в 2015 году, корпорации удалось переломить ситуацию, в том числе при активной поддержке руководства страны. В итоге рейтинговое агентство RAEX в ноябре 2016 года улучшило подуровень со второго на первый рейтинга долгосрочной кредитоспособности УВЗ. По данным агентства предприятие стабильно сохраняет высокий уровень кредитоспособности.