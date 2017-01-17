Куала-Лумпур, 17 января, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Подводные поиски самолета Malaysia Airlines MH370, пропавшего в 2014 году, приостановлены. Об этом сообщает RT со ссылкой на Координационный центр поисков (JACC).

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«Несмотря на все предпринятые усилия, использование новейших технологий, методы моделирования и консультации высококвалифицированных и лучших в своей сфере специалистов, к сожалению, в результате поисков не удалось обнаружить самолёт, — говорится в сообщении. — Соответственно, подводные поиски MH370 были приостановлены».

Отметим, что подводные поиски пропавшего малайзийского Boeing 777 продолжались более двух лет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года и направился в Пекин. Вскоре после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. На борту самолета находились 239 человек.