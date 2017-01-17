Тверь, 17 января, 2017, 10:12 — ИА Регнум. До 20 рублей увеличен тариф на проезд в муниципальном общественном транспорте Твери решением региональной энергетической комиссии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, решение принято на основании обращения муниципального предприятия «ПАТП-1».

Auto-olga.ru Автобусы. Тверь

Новый тариф коснется проезда в муниципальном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях, и начнет действовать с 24 января.

Сейчас стоимость проезда в муниципальном транспорте в Твери составляет 19 рублей (в последний раз тариф менялся в июле 2015 года), таким образом, проезд подорожает — на 1 рубль. При этом, по данным администрации города, экономически обоснованная себестоимость перевозки пассажиров электротранспортом составляет34 рубля 48 копеек, автобусами — 25 рублей 44 копейки.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, увеличение стоимости поездки даже на рубль позволит муниципальному предприятию увеличить доход в среднем на один миллион рублей в месяц.

«При тарифе в 20 рублей за поездку стоимость услуг муниципального транспорта останется дешевле на 2 рубля по сравнению с коммерческим транспортом, так как большая часть перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам, увеличили стоимость до 22 рублей», — прокомментировал начальник управления транспорта и связи администрации города Твери Дмитрий Санников.