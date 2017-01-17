Калуга, 17 января, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Вирус гриппа типа А 3 (Н 3 N 2 ), получивший название «гонконгский», лабораторно выделен у 15 из 22 обследованных жителей Калужской области. Об этом сообщили 17 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, эпидемическая обстановка по заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в Калужской области осложнилась. За минушую неделю зарегистрировано 6784 случая ОРВИ и 84 случая гриппа. На 38,1% превышены пороговые значения. Повышенный уровень заболеваемости отмечен у детей в возрасте до 6 лет и у взрослых.

Высокая заболеваемость ОРВИ (в 2 раза и более) отмечена в Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Медынском, Сухиничском, Ульяновском, Хвастовичском районах, а также в Калуге и Обнинске, где по мнению медиков, эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пик заболеваемости гриппом Минздрав РФ ожидает в январе, а по данным специалистов Всемирной организации здравоохранения, ожидается распространение так называемого «гонконгского гриппа». Особенную опасность «гонконгский грипп» представляет для детей первых двух лет жизни и пожилых людей, у которых чаще всего развиваются осложнения недуга. Остальным также необходимо быть внимательнее к себе, поскольку иммунитета к этому заболеванию у россиян нет, поэтому заболеть может каждый.

Напомним, зимой 2015 года в России был очень тяжелый вирус данного вида гриппа, от которого умерли 663 человека.