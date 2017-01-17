Мурманск, 17 января, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В Мурманской области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже порогового уровня на 20 процентов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава регионального Минздрава Валерий Перетрухин.

Med-instrukcia.ru ОРВИ

«В период с 1 по 15 января 2017 года показатель заболеваемости в регионе находился ниже порогового уровня на 20 процентов, в том числе среди детского населения, — приводит слова Перетрухина пресс-служба правительства. — В ходе вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 48 человек из числа заболевших, доля вирусов гриппа составила 20,8 процента, вирусов не гриппозной этиологии — 79,2 процента. В области зарегистрировано 20 лабораторно подтверждённых случаев гриппа А (H3N2). Среди заболевших 8 детей и 12 взрослых, все они не привиты».

Как отметил глава ведомства, министерством проводится мониторинг обращений населения с ОРВИ и гриппом за медицинской помощью.

«За первую неделю текущего года зарегистрировано 3920 обращений, что на 30 процентов меньше, чем в предпраздничную неделю, — сообщили в правительстве. — На сегодняшний день закрытия групп в детских садах и классов в образовательных учреждениях в связи с повышением заболеваемости не происходило».

Напомним, заполярные школы начали закрывать на карантин из-за простуды в начале декабря. Тем не менее тогда эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями оценивалась, как неэпидемическая.

Как сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2016−2017 планируется привить от гриппа более 200 тысяч человек, живущих в Мурманской области.