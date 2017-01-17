Бишкек, 17 января, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности совместно с коллегами из ГУВД Бишкека вычислили и задержали хулигана, сообщившего в милицию о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Октябрьского районного суда столицы Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе ГКНБ.

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По имеющейся информации, задержанным оказался 15-летний подросток, проживающий в Бишкеке. «Телефонный террорист» признался, что совершил ложный звонок в правоохранительные органы, исходя из хулиганских побуждений.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года в 16:55 по местному времени в правоохранительные органы киргизской столицы позвонил неизвестный и сообщил о бомбе в здании Октябрьского районного суда. Прибывшие на место сотрудники милиции и спецслужб взрывных устройств не обнаружили.