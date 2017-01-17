Калуга, 17 января, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг многострадального калужского дома, где в лютые морозы областной Фонд капитального ремонта многоквартирных домов буквально оставил жителей без крыши, рассмотрели 16 января на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kryshasvoimirukami.ru Ремонт крыши

Министры заслушали руководителя Фонда капремонта Александра Басулина, который допустил ремонт кровли в жилых домах в холодное время года. «Задержка в ремонте крыши произошла из-за того, что при вскрытии утеплителя на крыше, оказалось, что там проводка проходит по чердаку. Работа была приостановлена. Дважды управляющая компания проводила встречи с жителями для вопроса, что дальше делать, потому что переукладка проводки не входит в компетенцию Фонда капремонта. К 30 января работы по реконструкции крыши завершим», — пояснил Баулин.

Как сообщало ИА REGNUM , активисты Общероссийского народного фронта взяли на контроль ремонт кровли в пятиэтажном доме №17 по улице Болотникова в Калуге. При уличной температуре минус 20 градусов дом буквально остался без крыши, в квартирах температура воздуха не поднималась выше плюс 11 градусов.

Так, спасаясь от холода, ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна Юдина вынуждена была ставить в комнате нагретые на плите сковородки. В ходе инспекции дома общественники обратили внимание на дыру в потолке в квартире у ветерана войны. Выяснилось, что ее пробили строители, ремонтируя в доме проводку, которую замкнуло после того, как квартиру затопило во время обильных осадков в конце 2016 года. После этого женщина продолжила жить с пробоиной в потолке.