Москва, 17 января, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В России более 90% граждан РФ считают, что в случае угрозы их защитят вооруженные силы страны, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

mil.ru Призывники. Москва. ВС РФ

По данным социологов, 92% респондентов высоко оценивают боеготовность вооруженных сил России. «Скептически настроены в этом вопросе только 5%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом 76% респондентов заявили о повышении боеспособности российской армии за последние два-три года в результате принятым властями страны мерам. 15% не заметили изменений, 2% считают, что ситуация с обороноспособностью армии ухудшилась.

Опрос был проведен в октябре 2016 года среди 1,6 тыс. респондентов в 130 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.