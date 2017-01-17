Пермь, 17 января, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Пермские ученые разработали новые технологии золотодобычи, которые существенно дешевле, чем переработка отвалов традиционными способами. При этом метод применим для добычи меди и серебра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза и добавили, что изучением переноса золота в техногенных осадках в Пермском университете занялись еще в 1984 году, полученные знания послужили теоретической базой для создания новых технологий.

fill Золото

«Это совершенно новый подход — не поиски новых месторождений, а их «выращивание», причём в не лабораторных условиях. Закономерности поведения золота в техногенных осадках, которые мы выявили, технологии, которые получили на их основе, позволят создавать «золотые месторождения», — отметил доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор Естественнонаучного института ПГНИУ Владимир Наумов.

По задумке разработчиков, добыча благородного металла может вестись как на старых истощенных отвалах, так и на отрабатываемых золотоносных месторождениях. В особые места техногенно-минеральных образований закладывается модуль с «сорбционными ловушками металлов» — по сути, фильтрами, «очищающими» техногенные воды, — атмосферные осадки, которые проходят через отвалы и скапливаются в них. Золото оседает и накапливается в «ловушках», которые потом легко извлекаются. По расчетам уже в первый год эксплуатации только одного модуля полученная прибыль перекроет затраты втрое, при этом на одном отвале их можно устанавливать десятками.

«Раньше «мелкое золото» было никому не нужно. Казалось, что месторождения обширны и запасы в них никогда не кончатся. Сегодня на планете ресурсы сокращаются. Мелкое, микро‑ и нанозолото занимает главные позиции. Вопрос в том, кто из заинтересованных стран научится быстрее и эффективнее его добывать», — сказал Владимир Наумов.

Разработки требуют практического воплощения и комплекса экспериментальных работ. Сейчас ученые проводят дополнительные испытания и переговоры с потенциальными инвесторами. Полигон для экспериментальной части проекта готова предоставить артель старателей, которая добывает золото и платину на восточном склоне гор Среднего Урала в Свердловской области.