Таллин, 17 января, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Осенью 2017 года в Таллине открывается частная «Открытая школа», в которой эстонские и русские дети будут учиться вместе на основе двустороннего языкового погружения. Об этом сегодня, 17 января, сообщает эстонский портал «Столица», отметив, что в министерстве образования и науки страны приветствовали данное начинание таллинской горуправы.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

Отмечается, что «Открытая школа» создана усилиями педагогов и специалистов образования, ориентированных на обновление системы школьного образования в столице Эстонии.

По словам заведующей отделом общего образования министерства образования и науки Ирене Кяосаар, министерство поддержало идею «Открытой школы». По ее словам, новая школа — пример удачного сотрудничества системы образования с местными властями. Кроме того, в министерстве считают перспективной модель двустороннего языкового погружения эстонских и русских детей в процессе совместного обучения: «Модель двухстороннего языкового погружения, которую будут применять в этой школе, это та модель, которую мы разрабатываем при поддержке государства в программе языкового погружения».

Каяосаар отметила, что на основании этой модели уже начали работать детские сады, но на школы такая методика до сих пор не распространялась. «Мы видим, что эту модель в будущем можно было бы распространить шире, так как интерес родителей к ней имеется», — отметила она.

В то же время бывший руководитель государственных программ интеграции для русскоязычной Эстонии, журналистка Наталья Китам поставила под сомнение эффективность такой модели при условии отсутствия талантливых и профессиональных педагогов: «Хороший, грамотный учитель, уверенный в том, что он делает, не обессиленный требованиями и придирчивым контролем — ключ к успеху. А замученный работой и жизнью педагог легко превратит учебу в мучение в самом прекрасном классе и в самой прогрессивной школе».

Она признала, что на примере реализации программы двустороннее погружение (kahesuunaline kumblus) в детских садах заметны неудачи данной языковой практики: «Без специальной подготовки и достаточной мотивации педагогов с обеих сторон эстонская и русская группы детей превращаются в «параллельные вселенные» в одном помещении. В них очень быстро появляется и закрепляется деление на «мы» и «они» — маленькая модель всего эстонского общества». Немаловажной причиной возможных неудач такой программы она считает и занятость родителей ученика, и его страх навлечь на себя гнев учителя. В то же время Каяосаар призвала педагогов и специалистов образования Эстонии смелее экспериментировать и внедрять новые формы обучения: «Одна даже самая замечательная школа — не панацея, хотелось бы решать общие проблемы и не когда-нибудь в будущем, а сейчас».