Вашингтон, 17 января, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа защитила своего кандидата на пост министра здравоохранения и социальных служб от обвинений в том, что он скупал акции компаний, а потом принимал законы в интересах своих капиталовложений, сообщает 17 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Если Сенат подтвердит назначение сенатора от штата Джорджия Тома Прайса, то именно он станет ведущим игроком по отмене закона прежней администрации, известного как Obamacare.

В воскресенье 15 января по телеканалу CNN было сделано сообщение, что Прайс купил в марте прошлого года акции компании Zimmer Biomet Holdings Inc, специализирующейся на производстве медицинского оборудования, на сумму между $1 тыс. и $15 тыс.

Спустя несколько дней после покупки, он инициировал в палате Представителей закон, позволяющий защитить данную компанию от некоторых проблем, сообщило CNN.

«Любые попытки связать законодательную деятельность Доктора Прайса с его личными вкладами в какую-либо компанию очевидно являются ложными», — заявил пресс-секретарь переходной команды Трампа Фил Бландо.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января.