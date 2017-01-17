Тула, 17 января, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В Тульской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ — только за первую рабочую неделю года, с 9 по 15 января, заболели 8,3 тыс. человек — это на 30% больше, чем неделей ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 января в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

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Как отмечают специалисты, если в первую праздничную неделю в регионе отмечалось небольшое снижение уровня заболеваемости — что объясняется тем, что в праздничные дни люди реже обращались к медикам, — то уже в первую рабочую неделю года число заболевших резко выросло. Сейчас эпидпорог по региону превышен на 40,8% (в последнюю неделю 2016 года эпидемический порог был превышен на 15%).

В Туле зарегистрировано 4 тыс. 129 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ — эпидпорог превышен на 47%. В основном болеют взрослые и дети школьного возраста — от семи до 14 лет. Также высокий уровень заболеваемости в Арсеньевском, Воловском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском и Щекинском районах.

Согласно данным лабораторных исследований, в регионе циркулирует вирус гриппа А (H3N2). По итогам второй недели 2017 года на грипп и ОРВИ обследовано 43 больных. Наличие вирусов гриппа A (H3N2) подтверждено у 15 человек, вирусов гриппа В — у двоих человек.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе фиксировался во второй половине декабря 2016 года — в ряде школ региона был объявлен карантин. Зимние каникулы на два дня из-за гриппа продлили школьникам Щекинского района.