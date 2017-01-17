Бишкек, 17 января, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Под Бишкеком, возможно, найдено тело четвертого члена экипажа грузового самолета Boeing 747−400, упавшего на дачный поселок. Об этом, как передает Sputnik, сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Киргизии Калыс Ахматов.

Скриншот с Видео с места крушения самолета Бишкек Место крушения самолета Бишкек

«Возможно, это четвертый член экипажа, — говорится в сообщении. — Ведутся соответствующие работы».

Ахматов добавил, что тело мужчины, обнаруженное в обломках воздушного судна, в ближайшее время будет отправлено в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение грузового самолета Boeing 747−400, следовавшего авиарейсом Гонконг — Бишкек, произошло 16 января в районе международного аэропорта «Манас» в Киргизии. Самолёт упал на посёлок Дача-Суу.

По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек: 4 члена экипажа самолета и 33 местных жителя.

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