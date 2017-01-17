Москва, 17 января, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook назвала «истерикой» сообщение CNN с подборкой высказываний избранного президента США Дональда Трампа о России до и после избрания.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По ее словам, телеканал CNN и другие американские СМИ год «крутили» сюжеты о том, что Трамп — «пророссийский президент», а теперь они отыгрывают в обратную сторону. «У них уже истерика началась», — написала Захарова.

Она добавила, что «так во всем». Ранее телеканал CNN опубликовал подборку фрагментов интервью Трампа, данных после выборов и в ходе предвыборной кампании.

Так, в интервью в марте 2014 года он назвал Россию «крупнейшей проблемой» и согласился с мнением экс-кандидата в президенты США Митта Ромни о том, что Россия — «геополитический враг США номер один».

При этом 15 января 2017 года, накануне вступления в должность, Трамп в интервью британскому изданию The Times заявил, что санкции США в отношении РФ могут быть отменены, если Россия заключит с США соглашение о сокращении ядерного оружия.