Екатеринбург, 17 января, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники требуют не допустить реабилитации нацизма. С соответствующими плакатами они вышли на пикет к «Ельцин-центру». Мероприятие было организовано перед началом показа в президентском музее фильма об исправительной колонии «Пермь-36», основной контингент которой составляли пособники гитлеровской Германии, бандеровцы, лесные братья и прочие коллаборационисты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ekbrealty.ru Ельцин-центр

Сам фильм рассказывает о троих бывших заключённых, которые отбывали наказание в ИК-36 за антисоветскую деятельность и подрыв основ государственного строя. По таким же статьям в данной исправительной колонии отбывали наказание и пособники нацизма, но в самом фильме это не было указано. Также в фильме не было указано, по каким причинам было отстранено старое руководство музея «Пермь-36», и почему была свёрнута деятельность летнего форума «Пилорама», который проходил с 2005 по 2012 год на территории музея.

Организаторы пикета — гражданское сообщество «Патриоты» в Екатеринбурге — считают, что подобная ситуация, когда через показ таких фильмов идёт скрытая реабилитация нацизма, недопустима. Также своим пикетом они намеревались привлечь внимание общественности к самому «Ельцин-центру» и тому, что там происходит.

Отметим, что по словам автора фильма, он крайне отрицательно относится к нацизму, а его фильм был создан для привлечения внимания к проблеме политических репрессий.

Ранее «Патриоты» пикетировали здание музея «Ельцин-центр» накануне показа фильма Владимира Кара-Мурзы о Борисе Немцове, известном своей оппозиционной к властям России позицией, и активным участием в протестных выступлениях на Болотной площади в 2011 году.

Напомним, что бывший директор музея АНО «Пермь-36» Виктор Шмыров ранее заявлял, что его организация занимается целенаправленно и последовательно антисоветской деятельностью, то есть занимается политической деятельностью. Более того, часть финансирования музей получал из иностранных фондов. Также скандальным стало заявление председателя правления АНО «Пермь-36» Алексея Симонова, который назвал сидевших в лагере бандеровцев «благороднейшими и прелестными людьми».

Позже общественники из движения «Суть времени» неоднократно фиксировали случаи фальсификации исторических фактов в музее. Всё это привлекло внимание краевых властей, которые сначала свернули финансирование, а затем и вовсе взяли деятельность музея под государственный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже звучали претензии к экспозиции и мероприятиям, которые проходят на территории президентского музея «Ельцин-центр».

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В частности указывалось на то, что из уст некоторых сотрудников музея и на дискуссионных площадках центра звучали призывы пересмотреть отношение к «диссидентам 40-х годов», то есть к власовцам и гражданам, служившим нацистской Германии во время оккупации СССР.