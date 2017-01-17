Москва, 17 января, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Котировки марки Brent 16 января снижались, нацеливаясь на отметку 55,00 за баррель. Влияние на динамику энергоносителя по-прежнему оказывают разнонаправленные факторы, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ptra Нефть

«С одной стороны, это сигналы со стороны стран ОПЕК, участвующих в соглашении о сокращении объемов добычи, об их выполнении. С другой, сомнения относительно того, что баланс будет быстро достигнут, так как в США, Ливии и Нигерии добыча растет. Более того, по некоторым данным, добыча в Ливии уже увеличилась почти на 0,5 млн баррелей», — пояснила Рогова.

«Таким образом, вероятность удержания Brent в пределах диапазона 53,50 — 57,25 сохраняется», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть растёт умеренно»

Как сообщает ИА REGNUM, 17 января нефть торгуется с разнонаправленной динамикой на фоне сделанных в понедельник заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и скептицизма относительно эффективности заморозки добычи черного золота. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 0,29% — до $55,70 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла на 0,15% — до $52,45.