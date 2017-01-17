Москва, 17 января, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Рубль демонстрирует умеренное ослабление к доллару. Причина кроется в динамике цен на нефть, а также снижении интереса к рискованным активам в преддверии значимых событий недели, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Решение Великобритании не пройдет бесследно и для ЕС в целом. А у России довольно тесные экономические связи с некоторыми странами Евросоюза. Поэтому косвенно все это может задеть и российскую валюту», — пояснила Рогова.

«Однако пока нет оснований ждать резкого и быстрого выхода из диапазона 59 — 60,90. Тем более, что в РФ начинается очередной налоговый период, что окажет рублю умеренную поддержку», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 17 января составляют 59,60 рубля за американскую валюту и 63,23 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 23 и 10 копеек соответственно.