Якутск, 17 января, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В двух общеобразовательных учреждениях Олекминского района Якутии учеников не обеспечивали двухразовым горячим питанием. Фактический рацион детей не соответствовал утвержденному десятидневному меню на 2016−2017 учебный год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

В организации кормления детей в этих школах надзорное ведомство обнаружило ещё ряд нарушений. Так, питание по возрастам было однотипным, сертификаты качества на пищевые продукты отсутствовали, а в состав бракеражной комиссии не был включён медицинский работник.

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Районная прокуратура возбудила в отношении виновных лиц административные производства по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), им назначен штраф на общую сумму 75 тысяч рублей. Требования прокурора об организации двухразового горячего питания удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Якутии обнаружила, что в дошкольном учреждении Момского района детей поили технической водой из батарей. Её отстаивали и обеззараживали. Тем не менее, возбуждено дело об административном нарушении