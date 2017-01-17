Москва, 17 января, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 января завершились в небольшом плюсе. Цена на Brent поднялась на 0,18%, до $55,67. Активность на нефтяном рынке, как и валютном, была низкая из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена торговалась в диапазоне $55,17 — $55,89.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 17 января, нефть торгуется выше $55. Покупатели по-боевому настроены вернуть цену в район $58,35. Из-за праздника в США выход статистики по запасам сырой нефти сместился на один день позже. Отчёт Американского института нефти выйдет в 18 января, Минэнерго США — 19 января. Сегодня по Brent ожидается умеренный рост котировок до $56,30.