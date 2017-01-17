Москва, 17 января, 2017, 08:21 — ИА Регнум. На Московской бирже 14 января курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 21,00 коп. (+0,35%), до 59,87 руб., курс евро снизился на 1,00 коп. (-0,02%), до 63,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил 1,9 млрд долларов, евро/рубль — 220,7 млн евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллары

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Курс доллара снизился до 59,48 руб., курс евро — до 62,99 руб. Изменения валютного курса рубля были незначительные. Активность участников рынка и объём торгов были низкими из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга, отметил считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

На тонком рынке покупатели доллара три раза пытались прорваться к уровню 60 руб. Все попытки провалились. Без объёмов их силы заканчивались около уровня 59,95 руб. По итогам дня курс доллара закрылся на отметке 59,87 руб., курс евро — на 63,47 руб.

16 января ЦБ РФ провёл валютный аукцион РЕПО сроком на 28 дней. Спрос российских банков составил 2,447 млрд долларов при лимите в 2 млрд долларов. Банки брали новые кредиты, чтобы погасить старые.

Нефть сорта Brent торгуется выше $55. Выходной в США повлиял на активность торгов, но в целом рубль остаётся стабильным к иностранным валютам. На этой неделе фокус трейдеров направлен на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (событие интересно для торгующих парой фунт/рубль), выступление главы ФРС Джанет Йеллен (18 января), заседание ЕЦБ (19 января), а также инаугурацию президента США Дональда Трампа (20 января) и его комментарии.

Чаша весов на часовом периоде склонилась в сторону доллара. Но не хотелось бы делать преждевременные выводы о развороте, так как 13 января трейдеры закрывали позиции перед длительными выходными в США, а 16 января рубль подешевел при закрытых американских биржах. Сегодняшний день будет показательным. Либо будет протестирован уровень 60,20 руб. и выше, либо продавцы возьмут уровень 59 руб.