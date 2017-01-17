Вашингтон, 17 января, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Обама покидает Белый дом с рейтингом популярности 58%, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

PublicDomainPictures Президент США Барак Обама

По данным социологов, деятельность Обамы при его инаугурации в 2009 году одобряли 78% граждан США, наименьший показатель был в 2014 году после выборов в Конгресс — 42%.

Рейтинг Обамы при окончании его президентства выше, чем у его предшественника — Джорджа Буша-младшего. Он покидал Белый дом с симпатиями 40% респондентов. Билл Клинтон и Джордж Буш-старший в последние дни своего президентского срока имели поддержку 57 и 62% граждан США соответственно.

Деятельность вице-президента США Джозефа Байдена на его посту одобрили 60% опрошенных. Рейтинг первой леди Мишель Обамы не поменялся — ей по-прежнему симпатизируют 68% респондентов. Опрос проводился 4−8 января 2017 года, опрошено более 1 тыс. человек.

20 января в Вашингтоне к присяге приведут президента и вице-президента Дональда Трампа и Майка Пенса. В день инаугурации порядок в столице США будут обеспечивать более 3 тыс. полицейских, 8 тыс. сотрудников нацгвардии США и 5 тыс. военнослужащих.