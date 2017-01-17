Пекин, 17 января, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Народный банк Китая продолжает ослаблять национальную валюту. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового органа Китая, на 17 января паритетный курс юаня к доллару составляет 6,8992. Таким образом, ЦБ КНР ослабил национальную валюту еще на 118 базисных пункта, что составляет 0,17%.

Megabanki.ru Юань

Согласно официальной позиции Пекина, очередное ослабление юаня, зафиксированное в первой половине января, вызвано исключительно внешними факторами. В частности, девальвация юаня могла быть вызвана валютной деятельностью третьих стран, пишет «Синьхуа».

За последние 14 месяцев национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 января паритетный курс китайского юаня к доллару США был установлен на уровне 6,9262.