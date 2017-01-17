Киев, 17 января, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы «могут разочароваться» в «европейском выборе» — в случае, если Евросоюз не предоставит восточноевропейскому государству безвизового режима, передает Reuters 17 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

На встрече с послами стран ЕС в Киеве Порошенко отметил, что задержка в этом вопросе была бы «несправедливой» для Украины, «заплатившей большую цену» за ассоциацию с Евросоюзом.

«В 2017 году должны наконец решить этот вопрос, — надеется Порошенко. — Во-первых, сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны наконец получить право осуществлять безвизовые поездки в государства-члены Европейского Союза».

Кроме того, Порошенко напомнил послам о «принуждении и агрессии» со стороны России, а также пожаловался на «создание железного занавеса» восточным соседом. Порошенко сообщил послам, что задержки во введении безвизового режима «подрывают доверие украинцев» к Европе и выгодны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января государства Евросоюза и Европарламент достигли договоренности о плане предоставления безвизового режима гражданам Украины и Грузии. Однако механизм отмены виз подразумевает возможность его «заморозки» — по требованию любой страны-члена ЕС.