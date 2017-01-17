Нью-Йорк, США, 17 января, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с предложением к Совету Безопасности о рассмотрении возможности санкций в отношении «ключевых игроков» мирного процесса в Мали, передает Associated Press 17 января.

Marco Bellucci Мали

«Мирный процесс в Мали находится в критическом состоянии, — сообщил Гуттериш. — Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый за последние 18 месяцев… стороны соглашения продолжают расходиться во мнениях относительно ключевых временных мер».

По словам генсека ООН, правительство Мали, сепаратисты на севере африканского государства и туареги не исполняют требований мирного соглашения. Так, в «неспокойных» районах до сих пор не появилось коалиционное правительство, а конференция по общенациональному примирению, запланированная в декабре, так и не состоялась.

Кроме того, Гуттериш отметил рост напряженности в пограничных районах между Мали, Буркина-Фасо и Нигером, в том числе увеличение контрабанды наркотиков, что свидетельствует о необходимости регионального сотрудничества для борьбы с угрозами безопасности в Мали.

Согласно решению ООН, с 2013 года в Мали размещен миротворческий контингент Организации Объединенных Наций, также в стране несут службу военные Франции. Тем не менее африканская страна до сих пор не может справиться с противоречиями между различными этническими и исламистскими группировками, крупнейшая из которых, «Ансар-ад-Дин», является филиалом «Аль-Каиды» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

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