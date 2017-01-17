Москва, 17 января, 2017, 03:38 — ИА Регнум. В Сирии 16 января подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения огня ещё шести населённых пунктов в провинциях Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«За прошедшие сутки подписано шесть соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Адалия (Эд-Дали центральная), Адалия (Эд-Дали восточная) и Адалия (Эд-Дали западная) в провинции Латакия, Хнефес-эд-Даусе, Тайбет-эт-Турки и Тель-эль-Джабид в провинции Хама», — говорится в документе.

Уточняется, что общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1129.

Также продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 104 вооружённых формирования.

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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения за сутки было зафиксировано 4 нарушения в провинции Латакия, турецкой частью представительства — 9 нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама. «В ходе разбирательства данные девять фактов нарушений российской стороной не подтвердились», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

К договорённости присоединились боевики группировок «Фейлак аш-Шам», «Джабхат Ахли аш-Шам», «Фирка Султан Мурад», «Джейш Идлиб», «Сукур аш-Шам», «Фейлак Рахман», «Джабхат аш-Шамия», «Таджамуа Фастакин», «Джейш аль-Иза», «Джейш ан-Наср», «Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия», «Джейш аль-Ислам», «Лива Шухада аль-Ислам».

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