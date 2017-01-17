Париж, 17 января, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр «смотрит с оптимизмом» на планы избранного президента по сдерживанию Ирана и уничтожению «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, передает Reuters 17 января.

Саудовская Аравия

«Мы с оптимизмом смотрим на планы новой администрации и надеемся на сотрудничество с ней во всех областях, которые являются нашей общей проблемой», — сообщил аль-Джубейр журналистам в ходе конференции в Париже.

По словам главы МИД ближневосточной страны, Саудовская Аравия «приветствует желание Трампа восстановить влияние Америки в мире,… победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM )… и сдержать Иран».

Аль-Джубейр считает, интересы Саудовской Аравии совпадают с интересами Соединенных Штатов и геополитически, и по энергетическим и финансовым вопросам.

Саудовская Аравия является одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке с 1980-х годов. Несмотря на то, что новым президентом Соединенных Штатов избран республиканец Дональд Трамп, во многом «полная противоположность» уходящему президенту Бараку Обаме, отношения между двумя государствами в ближайшее время вряд ли претерпят кардинальные изменения.

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