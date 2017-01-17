Биробиджан, 17 января, 2017, 03:19 — ИА Регнум. На территории Еврейской автономной области за минувший год на 0,2% снизился уровень регистрируемой безработицы. По данным на 1 января 2017 года, в центрах занятости дальневосточного субъекта состоят 953 человека. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в управлении трудовой занятости населения Правительства ЕАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

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Так, в начале 2016 года уровень регистрируемой безработицы составлял 1,3% от уровня экономически активного населения, в конце 2016 года — 1,1%. При этом максимальный уровень безработицы в ЕАО пришёлся на август месяц. К 1 января 2017 года, только по официальным данным региональных центров занятости населения, на учёте состоят 953 безработных.

За минувший год в поисках работы обратились более 6 тысяч человек, из которых в итоге были трудоустроены более 4,6 тысяч человек.

По данным областных властей, потребность работодателей в кадрах на территории увеличивается на фоне реализации крупных инвестиционных проектов — трудоустройство получили порядка 1,5 тысячи человек. Люди задействованы на стройке железнодорожного мостового перехода через Амур, на площадках территории опережающего социально-экономического развития «Амуро-Хинганская», на горнодобывающем предприятии по производству обогащённой руды (Кимканское и Сутарское месторождения).

В общей сложности к 2020 году должны быть созданы около 4 тысяч рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России стабильно снижалось с мая 2016 года. Так, по данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось чуть больше 1 миллиона человек, на 2 ноября — 833,6 тысячи человек. Со 2 ноября безработица в стране начала расти вплоть до конца декабря. За два месяца ряды безработных пополнили 55 тысяч граждан.