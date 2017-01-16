Нью-Йорк, США, 17 января, 2017, 02:55 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций заявляет о многочисленных нарушениях прав человека со стороны правительственных сил и отрядов вооруженной оппозиции в Южном Судане, передает Associated Press 17 января.

World Humanitarian Summit Южный Судан

Согласно расследованию, проведенному Управлением ООН по правам человека и миссией ООН в Южном Судане (МООНЮС), «грубейшие нарушения международного права» со стороны военных и группировок повстанцев происходили во время столкновений в Джубе в июле 2016 года и продолжают происходить в республике по сей день.

Отдельно отмечается, что в африканской стране высок уровень сексуального насилия со стороны вооруженных группировок — с конца июля 2016 года МООНЮС подтверждено 217 случаев изнасилований девушек и женщин со стороны солдат и повстанцев.

Управление ООН по правам человека предупреждает, что Южный Судан «переживает этнические чистки и находится под угрозой геноцида».

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения в Южном Судане начались 6 июля в столице страны городе Джуба. Жертвами уличного насилия стали сотни человек, бои в городе стали причиной возобновления гражданской войны между войсками президента Сальвы Киира и повстанцами Рика Мачара.

Насилие в Южном Судане уже стало причиной увеличения числа вооруженных бойцов МООНЮС в стране, в ООН регулярно поднимается вопрос эмбарго на поставки оружия в африканскую республику.