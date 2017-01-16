Абиджан, Кот-д’Ивуар, 17 января, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Полиция Кот-д'Ивуара применила слезоточивый газ против протестующих студентов в Абиджане, передает Reuters 17 января.

European Commission DG ECHO Кот-д'Ивуар

«Наши люди разогнали протестующих, … которые атаковали работников министерства (образования). Мы были вынуждены использовать слезоточивый газ», — сообщил журналистам представитель полиции Абиджана.

Сообщается, что протест был организован членами студенческого профсоюза FESCI, которые требуют возобновления обучения в вузах — учащиеся не могут продолжить получение образования из-за забастовок преподавателей.

Тем временем, в Кот-д'Ивуаре только два дня назад был приостановлен мятеж отставных военных, которые добились соглашения с правительством о денежных выплатах. Впрочем, и он может возобновиться в любой момент — солдаты и офицеры на данный момент так и не получили обещанных денег.

«У нас нет новостей. Мы не ждали денег с утра, но мы еще ничего не получили», — сообщил журналистам один из лидеров восстания военных, парализовавшего страну в начале января.

Как передавало ИА REGNUM, мятеж солдат в Кот-д'Ивуаре начался 6 января — отставные военные захватили город Буаке, акции неповиновения прошли по всей стране. 12 января правительство пошло на переговоры и дало согласие на удовлетворение основных требований восстания, в том числе на выплату денежной компенсации отставным солдатам и офицерам — по 12 миллионов франков КФА ($19,5 тыс.) каждому.