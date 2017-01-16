Москва, 17 января, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Группа инспекторов из Финляндии проведёт оценку военных объектов на территории Нижегородской и Ивановской областей. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, Ивановская область

«В период с 17 по 20 января Финляндия проведет на территории России инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что определённый Финляндией район в Нижегородской и Ивановской областях занимает площадь около 10 тысяч квадратных километров.

В ходе проверки финские инспекторы получат брифинги от командования формирований и воинских частей, находящихся в пределах этого района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.

Как отмечают в Минобороны, подобные инспекции «проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности».