Москва, 17 января, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Любое сокращение ядерных вооружений, как и любых других вооружений, может быть только на равноправной двусторонней или многосторонней основе. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 сделал член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, комментируя слова Дональда Трампа о вероятном снятии санкций с России в обмен на сокращение ядерного оружия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Я думаю, что это у него такой проброс, чтобы понять реакцию общества, притом не американского, а скорей международного сообщества. Совершенно очевидно, что по всем канонам международных переговоров, любое сокращение ядерных вооружений, как и любых других вооружений, может быть только на равноправной двусторонней или многосторонней основе, а в ядерном клубе на самом деле не только США и Россия», — обозначил парламентарий.

«Во-вторых, это совершенно никакого отношения к санкциям не имеет, — добавил Сергей Железняк. — Если говорить про санкции, мне кажется, надо оставить это американцам. Это их дискуссия, они их принимали, пускай сами обсуждают, в какой момент и каким образом их отменять. Никакого торга нашими национальными интересами быть по определению не может. Мы будем внимательно следить, какую команду будет подбирать Трамп после инаугурации. Именно в зависимости от того, кто и что будет делать, в соответствии с волей нового президента США, мы будем понимать, как действовать».

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью британскому изданию The Times и немецкому Bild избранный президент США Дональд Трамп рассказал о намерении решить вопрос с антироссийскими санкциями таким образом, чтобы многие оказались в выигрыше. Политик сопоставил проблему санкций, от которых «тяжело страдает» Россия, и вопрос о сокращении ядерных вооружений. The Times резюмировала, что Трамп имел в виду соглашение о сокращении ядерного оружия с президентом РФ Владимиром Путиным «в обмен на снятие санкций США».