Порт-Вила, 17 января, 2017, 02:07 — ИА Регнум. К югу от островного государства Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Reuters 17 января.

Vincent Albanese Морской берег Вануату

По информации Национальной геологической службы США, землетрясение произошло в 227 км от островного государства, на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Центр предупреждения о цунами в Тихом океане также пока не опубликовал информацию о возможном цунами в районе Вануату.