Москва, 17 января, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы принял апелляционную жалобу американской корпорации Google Inc. в связи с решением Федеральной антимонопольной службы России о взыскании с неё штрафа в размере 500 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражны дел.

Keng Susumpow Офис компании Google

Иск вместе с материалами дела будет направлен в Девятый арбитражный апелляционный суд, после чего судом будет назначена дата его рассмотрения.

Напомним, в сентябре 2015 года ФАС признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, а именно в злоупотреблении своим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android. Дело было открыто по жалобе компании «Яндекс». На IT-гиганта был наложен штраф в 438 млн рублей.

Позднее ФАС оштрафовала компании Google Inc. и Google Ireland Limited на 500 тысяч рублей каждую за неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений.

Американская корпорация неоднократно оспаривала решение ФАС в суде. В ноябре Google подала два новых иска. Один из них — в Арбитражный суд Москвы.

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