Москва, 17 января, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 80-летнего мужчины на «красной» ветке Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

«Установлено, что вечером 16 января на станции метро «Университет» Сокольнической линии Московского метрополитена с рельс извлечено тело погибшего пожилого мужчины», — говорится в сообщении.

Каких-либо предварительных версий произошедшего не приводится, между тем, ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что пассажир, предположительно, умер в результате сердечно-сосудистой недостаточности, а уже после упал с платформы на рельсы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в Следственном комитете.