Мирный, Архангельская область, 17 января, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» была успешно запущена с космодрома «Плесецк» и поразила условную цель на полигоне на Камчатке. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России ПУ ПГРК «Тополь-М»

«16 января совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома «Плесецк» проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» шахтного базирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка».

Как уточнили в Минобороны, целью запуска было подтверждение стабильности лётно-технических характеристик межконтинентальных баллистических ракет данного типа.