Москва, 17 января, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Спартак» и «Милан» заключили трансферный контракт о переходе в московский клуб бразильского нападающего Луиса Адриано. Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».

Ailura Луис Адриано

«Сегодня Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года», — говорится в сообщении.

Соглашение заключено сроком на 3,5 года. После подписания документа новичок клуба отправился на «Открытую Арену», где для него провели экскурсию и ознакомили с историей «Спартака».

Сам футболист, комментируя подписание контракта, заявил, что «искренне рад переходу в «Спартак». «Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство», — сказал Адриано.

Гендиректор «Спартака» Сергей Родионов выразил надежду, что в новой команде бразилец сможет «в полной мере проявить свои бомбардирские способности», и отметил, что клуб «рассчитывает на этого нападающего».

«Луис Адриано отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий «Шахтёр», где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов. Это серьёзное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень», — отметил он.

Напомним, Луис Адриано с 2007 по 2015 год выступал за донецкий «Шахтер», в составе которого шесть раз выиграл чемпионат Украины, по четыре раза — Кубок и Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/09 — Кубок УЕФА. Всего бразилец провёл 266 матчей за «Шахтёр», отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времён.

В июле 2015 года Луис Адриано перешел в итальянский «Милан», за который провел 33 матча и забил четыре мяча. На счету форварда также четыре матча за сборную Бразилии.