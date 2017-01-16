Вашингтон, 17 января, 2017, 00:00 — ИА Регнум. В США в возрасте 82 лет скончался астронавт Юджин Сернан — последний астронавт, побывавший на Луне. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба NASA.

NASA Goddard Space Flight Center Юджин Сернан на Луне

«Мы опечалены кончиной астронавта NASA Джина Сернана, который был последним человеком, ходившим по Луне», — сказано в сообщении NASA.

По данным американского космического агентства, Сернан на данный момент являлся последним человеком, который стоял на поверхности Луны.

Сернан был в космосе трижды: в качестве второго пилота «Джемини-9А» в июне 1966 года, как пилот «Аполлона-10» в мае 1969 года, и как командир «Аполлона-17» в декабре 1972 года.