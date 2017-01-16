Бразилиа, 16 января, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Агентство по контролю за состоянием здоровья населения Бразилии (ANVISA) выдало первую лицензию на продажу препаратов на основе марихуаны, сообщает 17 января Reuters.

Carlos Gracia Марихуана

Пероральный спрей на основе марихуаны, разработанный британской компанией GW Pharmaceuticals PLC и применяемый в лечении рассеянного склероза, будет продаваться в Бразилии под брендом Mevatyl. Препарат также известен под названием Sativex.

Напомним, правовой статус препаратов на основе марихуаны являлся объектом острых дискуссий и судебных процессов в Бразилии в течение многих лет. Некоторые пациенты стремились добиться отмены запрета на данные препараты. В течение последних двух лет ANVISA смягчило некоторые ограничения, пациенты получили возможность лично импортировать некоторые препараты на основе марихуаны.