Париж, 16 января, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал заявление избранного президента США Дональда Трампа о Европейском союзе и военном блоке НАТО. Об этом сегодня, 16 января, сообщает AFP.

Gage Skidmore Слоган предвыборной кампании Трампа: «Сделаем Америку снова великой»

Олланд заявил, что Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству. «Но она будет принимать решения, основываясь на своих интересах и ценностях», — подчеркнул президент Франции Олланд.

Также французский президент заявил, что Евросоюзу не нужны извне советы, как действовать.

Напомним, Трамп в интервью The Times заявил, что военный блок НАТО — важная, но устаревшая организация. Трамп выразил восхищение решимостью Великобритании выйти из Европейского союза. Избранный президент подчеркнул, что Вашингтон и Лондон заключат торговую сделку, которая поможет королевству выйти из Евросоюза.