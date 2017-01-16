Чебоксары, 16 января, 2017, 23:31 — ИА Регнум. В Чувашии расследуется уголовное дело по факту растраты бюджетных средств при закупке и использовании на ЕГЭ устройств, подавляющих сигнал сотовой связи. По делу проходит ряд лиц, в их числе — бывший первый заместитель министра образования и молодежной политики республики, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. Ущерб оценивается в сумму более 8 млн рублей.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Экзамен

Следствие ведется по ч. 4 ст.160 УК («Присвоение или растрата»). Согласно материалам дела, в 2015 году «по указанию» замминистра были закуплены так называемые глушилки для использования их в период проведения ЕГЭ. При этом эксплуатация данных устройств «без выполнения определенных законом требований на территории РФ запрещена».

«Несмотря на то, что ввод их в эксплуатацию в соответствии с нормативными требованиями произведен не был, в период проведения ЕГЭ в 2015 году они были использованы по прямому назначению», — сообщил источник.

Всего за счёт средств республиканского бюджета было закуплено более 100 «глушилок» на сумму более 8 млн рублей. В эту сумму оценивается ущерб, нанесённый республиканскому бюджету.

Отметим, что в Чувашии, которая была в числе «пилотов» по внедрению в регионах ЕГЭ, все эти годы региональное Минобразования занимает принципиальную позицию по обеспечению прозрачности и честности проведения экзаменов, добиваясь, чтобы выпускники не списывали, рассчитывали только на свои силы и не пытались воспользоваться подсказками, так как, согласно закону, цена таких попыток — удаление с экзаменов (в том числе без права пересдачи) и вероятность остаться без аттестата, что может существенно повлиять и на дальнейшую жизнь выпускника. Благодаря принимаемым мерам, в пунктах проведения экзаменов в Чувашии снизилось число нарушений со стороны выпускников 9-х и 11-х классов: в 2016 году зафиксировано 85 нарушений, что в четыре раза меньше по сравнению с 2015 годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, устройства, подавляющие сигнал сотовой связи, используются в РФ во время ЕГЭ уже несколько лет. Они предназначены для исключения получения подсказок через сотовые телефоны или вбросов заданий в интернет. Первые «глушилки» появились в школах Татарии, Тамбовщины, Ленинградской и Магаданской областей — затем эту практику взяли на вооружение в других регионах. Рособрнадзор эту практику одобрил и даже «рекомендовал», однако нормативная база для их применения не была сформирована, и выполнение данной «рекомендации» переложили на регионы. В результате, к примеру, после экзаменов местные отделения Роскомнадзора могли штрафовать школы за использование таких «глушилок», утверждая, что они создали помехи для связи. В частности, в 2016 году большой скандал разразился в Тверской области, где были привлечены к административной ответственности несколько школ.