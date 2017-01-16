Москва, 16 января, 2017, 23:09 — ИА Регнум. На южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Уточняется, что с 22:12 мск на Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов от станции «Саларьево» до станции «Спортивная» после инцидента с пассажиром.

По состоянию на 22:24 мск график движения на южном участке Сокольнической линии был восстановлен.

Что именно случилось с пассажиром, не сообщается. По непроверенным данным некоторых СМИ, на станции «Университет» мужчина упал на рельсы и погиб.