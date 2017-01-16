Минск, 16 января, 2017, 23:06 — ИА Регнум.



Odnarodyna.org Флаг белорусских националистов

Недавно в городе Воложине Минской области ГАИ оштрафовало водителя автобуса и по совместительству директора небольшого частного транспортного предприятия «Трансфилд» Виктора Бразовского за наличие посторонних предметов на лобовом стекле. Это, казалось бы, заурядное событие вызвало активную и эмоциональную реакцию в белорусском оппозиционном и прозападном сегменте интернета.

Дело в том, что посторонним предметом оказался бело-красно-белый флажок, бывший государственным флагом Белоруссии и до сих пор являющийся одним из символов националистического движения, а сам автобус попал в кадр, когда перевозил национал-экстремистов из незарегистрированного в Белоруссии движения «Молодой фронт» и военизированной группировки белорусских националистов «Ваяр» в городе Слуцк для участия в митинге. Обе организации известны своим активным сотрудничеством с украинскими неонацистами, а «Молодой фронт», например, в прошлом году открыто собирал в Минске денежные средства для «воинов АТО».

ИА REGNUM отмечает, что это первый случай, когда за символику на лобовом стекле оштрафовали националистов. До сих пор ситуация складывалась с точностью до наоборот: белорусские националисты в последние годы развернули массированную кампанию травли граждан республики, которые демонстрируют георгиевские ленты, российские флажки и прочую подобную символику. Причем штрафами дело не ограничивалось, имели место и увольнения водителей.

Бросить вызов националистам решил гражданский активист, юрист Артем Агафонов. «Теперь игра не идет «в одни ворота» — пишет он на своей странице в сети Facebook. — До вчерашнего дня мы имели агрессивное, крикливое, но хорошо организованное меньшинство, которое пыталось, опираясь на государственные институты, навязать свои правила игры большинству — молчаливому, неорганизованному, привыкшему полагаться на волю государства. Теперь большинство дало отпор. И оно будет давать отпор. Мне писали граждане, которых вдохновил мой пример и которые хотят лично противостоять давлению националистов. Но их я хотел бы предостеречь от излишнего рвения».

«Наша цель — не разжигать в стране атмосферу страха и ненависти, а, наоборот, остудить излишне горячие головы, возомнившие, что они могут что-то диктовать обществу и государству. Их немного, но по своей природе это хищники. Они охотятся стаями. По своей природе им чужда жалость и рефлексия, — отмечает Агафонов. — Я не призываю стать хищниками самим. Но надо понять несколько вещей. Нас большинство. Мы сильнее. На нашей стороне закон. Но, если мы не научимся защищать себя, нам предопределена роль жертвы. Чтобы не быть жертвами, нам надо организовываться, учить свои права, знать законы».

Как сообщил ИА REGNUM Артем Агафонов, в настоящее время он занимается созданием общественной организации, среди приоритетов деятельности которой будет противодействие национал-экстремизму и независимая правозащитная деятельность. Так как, по его мнению, недавний арест журналистов ИА REGNUM продемонстрировал ангажированность существующих в стране правозащитных организаций.