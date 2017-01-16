Эр-Рияд, 16 января, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и новая администрация США преследуют одинаковые цели, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, сообщает 17 января Reuters.

U.S. Army Security Assistance Comm США и Саудовская Аравия

«Цели, которые мы хотели бы достигнуть, совпадают. У нас могут быть разногласия о том, как их достичь, но мы созвучны в том, что должно быть сделано, и это не изменится», — сказал Адель аль-Джубейр.

Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия, также как и США, заинтересована в восстановлении американского влияния в мире, уничтожении «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сдерживании Ирана.

«Мы с оптимизмом смотрим на приход новой администрации и надеемся на сотрудничество с ней во всех областях, которые затрагивают наши общие интересы», — заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Напомним, во время своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году. Официальные представители Ирана заявили, что его ядерная программа носит мирный характер и что выполняются все обязательства, указанные в ядерном соглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп неоднократно возлагал на Хиллари Клинтон ответственность за возникновение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечая, что террористам следовало бы наградить экс-госсекретаря США за то, что она способствовала созданию этой группировки. Трамп заявил, что при избрании его на должность президента США он станет «худшим кошмаром» для данной террористической группировки.