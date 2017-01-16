Москва, 16 января, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, посмертно награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации «За чистоту помыслов и благородство дел», сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Александр Бастрыкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о Елизавете Глинка (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи»

Награда присуждена Елизавете Глинке «за бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле», указал Бастрыкин.

Он назвал погибшую в авиакатастрофе над Черным морем Доктора Лизу человеком выдающихся качеств и подчеркнул, что она «от чистого сердца на пределе возможностей помогала нуждающимся эту жизнь спасти и сохранить».

Бастрыкин указал, что руководимое им ведомство продолжит плотное сотрудничество с фондом «Справедливая помощь», «вновь и вновь спасая детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов и карая преступников, попирающих основополагающие человеческие ценности».

Напомним, авиакатастрофа над Черным морем случилась 25 декабря 2016 года. Пассажирский самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, упал в море сразу после взлета с аэродрома Адлера. На его борту было 92 человека, в том числе и Елизавета Глинка, которая везла в Сирию различные средства медицинской помощи. Елизавета Глинка была похоронена 16 января 2017 года на Новодевичьем кладбище в Москве.