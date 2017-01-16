В России состоялись похороны жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем
Москва, 16 января, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Основные мероприятия проводились на Федеральном военном кладбище в Мытищах. Там были захоронены 47 человек. Среди них члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник Департамента культуры Антон Губанков и четверо журналистов, которых похоронили на военном кладбище по желанию родственников.
В церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, глава Минтранса Максим Соколов, а также другие члены правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы, родные, близкие и сослуживцы. Похороны художественного руководителя ансамбля имени Александрова, главного военного дирижера России Валерия Халилова прошли на его малой родине — в Киржачском районе Владимирской области.
Проститься с музыкантом приехал военный оркестр ансамбля Александрова, представители Минобороны, Военного института военных дирижеров Военного университета, выпускником которого являлся Валерий Халилов, офицеры, его друзья, однокашники и коллеги, две дочери и внуки — в общей сложности несколько сотен человек.
Елизавета Глинка (Доктор Лиза) была похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.