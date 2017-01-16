Вашингтон, 16 января, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри охарактеризовал как «неподобающие» заявления избранного президента Дональда Трампа о миграционной политике ФРГ, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

Неожиданно для всех глава внешнеполитического ведомства США вспомнил, что о политике других стран подобает рассуждать более тактично, а не в столь прямой манере, как это сделал Дональд Трамп.

Кроме того, Керри напомнил, что эту тему Дональду Трампу придется обсуждать и после своей инаугурации, запланированной на 20 января.

Напомним, в интервью ряду западных СМИ Дональд Трамп назвал «катастрофической ошибкой» решения канцлера Германии Ангелы Меркель по миграционным вопросам.