Киев, 16 января, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Украинские политики и эксперты комментируют «прощальный» визит вице-президента США Джозефа Байдена на Украину, который состоялся сегодня, 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За три года Байден стал, по сути, одной из ключевых фигур в политической жизни Украины, участвуя в делах страны наравне с остальными стейк-холдерами. Байден всегда проявлял особое расположение к тогдашнему премьеру Арсению Яценюку, встречаясь с ним уже и после его отставки. Причина такого расположения была в том числе в впечатлении, которое он произвел в Белом доме на Барака Обаму во время первого визита в Белый дом в апреле 2014 года», — анализирует политолог Тарас Березовец.

Что же касается основных целей нынешнего визита, как отмечает эксперт, их есть как минимум три.

«Первая — публично задекларировать поддержку Украине и подвести итоги работы неформальной комиссии Порошенко — Байден. В отличие от комиссии Кучма — Гор, это партнерство никогда так и не было оформлено в виде института, но зато результатов совместной работы Порошенко с Байденом хватает с избытком. Вторая — Байден, вероятнее всего, будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу. Пенс известен своей бескомпромиссной позицией в отношении России и высказывался за предоставление большего пакета помощи Украине. По информации из Вашингтона, команда Байдена контактировала с командой Пенса в части продолжения наследия политики Байдена по Украине и получила положительный ответ. Третья причина заключается в том, что Джо Байден планирует принять участие в предвыборной гонке в Белый дом в 2020 году. Поэтому Байден с особым вниманием оставляет для будущего самые важные кейсы своего вице-президентства. «Украинский» числится в числе главных», — подытожил Березовец.

Политолог Константин Бондаренко согласен, что Байден приехал в Киев дать наставления украинской власти по формированию политики с командой Дональда Трампа.

«За закрытыми дверями говорили, как выстраивать политику и жить дальше в условиях, когда украинская власть теряет надежного союзника и покровителя в США. На что надеяться, какой план действий, что делать в ближайшее время. Байден приехал сказать Порошенко: «Денег нет, но вы держитесь», — заявил эксперт в комментарии «Газете по-украински». Также Бондаренко обращает внимание на экономический интерес вице-президента США на Украине. «Его сын входит в руководство частной нефтегазовой компании Burisma… Это — один из предметов переговоров», — сказал Бондаренко.

Американский политолог Джейсон Смарт в эфире «Обозревателя» отмечает, что «очень интересно» и «удивительно», что вице-президент США сейчас посетил Украину. «Значит, он хотел передать от США какую-то секретную информацию Порошенко или Украине… Во-первых, США сейчас очень недовольны Украиной и Порошенко из-за коррупции. Во-вторых, это могла быть горячая информация, возможно, связанная с Россией. Информацию, которая была у Байдена, он хотел передать лично Порошенко. Какие шаги нужны после Обамы и как лучше работать с Трампом», — заявил эксперт.

А вот по мнению политолога Вадима Карасева, основная цель визита Байдена — еще раз напомнить о важности выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе: «В его заявлении между строк читается: выполняйте «Минск», проголосуйте законы, и все будет в порядке. Потому что, в отличие от администрации Обамы, которая взяла шефство над Украиной после Майдана, администрация Трампа не имеет к нам эмоциональной привязанности», — цитирует эксперта издание «Сегодня».

Политолог Владимир Фесенко, в свою очередь, уверен, что визит имеет чисто символическое значение — это дань уважения Украине. «Байден и руководство США таким образом — в виде прощального визита — подтверждают, что Украина была и остается одним из приоритетов американской политики. Это, скорее, сигнал Трампу, что сотрудничество нужно продолжать», — заявил Фесенко.

В отличие от экспертов, депутаты Верховной рады комментируют для СМИ итоги визита Байдена не слишком охотно.

«Джозеф Байден приехал, чтобы четко показать нам, что их интересует по-прежнему борьба с коррупцией, интересует по-прежнему целостность Украины, и он об этом говорит громко. Интересует также, чтобы Украина развивалась в определенном ракурсе», — заявил внефракционный народный депутат Борислав Береза в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Березы, вице-президент США является классическим американским чиновником, который полностью выполняет свои обязанности и будет работать до последнего дня на своем посту — «другое дело, что практически все политсилы захотели попиариться и попаразитировать на визите».

Политик также отметил, что Украина нуждается в сильном партнере, которым могут быть США. «Для того чтобы партнерство наладилось, нужно вести переговоры, а не занимать определенную «антитрамповскую» позицию, раздувать щеки и говорить, как хорошо было при предыдущей власти», — заявил Береза.

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем заявлении отметил, что Джозеф Байден «относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен», а кроме того — «один из самых преданных друзей Украины в американской истории». «Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков», — заявил Яценюк. «Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний», — резюмировал он.