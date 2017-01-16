Киев, 16 января, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины уже передало в Международный суд ООН в Гааге иск против Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Суд в Гааге

Соответствующий вывод можно сделать из заявления спикера украинского внешнеполитического ведомства Марьяны Бецы.

«Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Право на нашей стороне», — информирует представитель МИД Украины.

Напомним, что сегодня днем президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму… Украина все это время с начала агрессии России действовала исключительно в формате международного права. Эта работа проводилась по моему поручению, и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге», — заявил Порошенко.

«Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям», — отметил он, подчеркнув, что подготовка украинской стороны является очень тщательной.